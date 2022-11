Atp Finals Torino, dopo Ruud anche Fritz in semifinale!

TORINO - E' Taylor Fritz il secondo semifinalista del girone verde della Atp Finals di Torino grazie alla vittoria decisiva nell'ultimo combatuttisimo match contro Felix Auger-Aliassime, che gli permette di raggiungere il già qualificato Casper Ruud nel girone verde. Equilibrio totale nella sfida con lo statunitense che porta a casa il primo set al tie break, per 7-4, dopo un'ora esatta di gioco. Serve lo stesso tempo al canadese, qualche minuto in più in realtà e sempre il tie break, per pareggiare i conti nel secondo set con il punteggio di 7-5. Nel terzo set decisivo la riesce a spuntare Fritz che ruba il servizio al sesto game per poi involarsi verso la vittoria, e un posto nei top 4, sul 6-2. Una battaglia che l'americano porta a casa dopo quasi 3 ore.