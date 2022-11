Atp Finals: Alcaraz è il numero 1 e Torino lo fa emozionare

TORINO - Lo spagnolo Carlos Alcaraz , numero 1 del mondo assente per infortunio alle Atp Finals che si stanno disputando al Pala Alpitour di Torino, ha assicurato di aver già iniziato a pensare al suo ritorno agli Australian Open, primo Slam della stagione 2023. «Significa molto per me essere il numero 1 al mondo e parte della storia del tennis», ha detto Alcaraz - giunto a Torino - dopo aver ricevuto il trofeo che lo contraddistingue per aver chiuso l'anno al vertice della classifica maschile.

Alcaraz commosso dal sostegno di Torino

Il 19enne spagnolo, campione degli US Open 2022 e acclamato dal pubblico presente al Pala Alpitour, ha ringraziato la sua famiglia, la sua squadra e i tifosi «per avermi sempre sostenuto in giro per il mondo». La sua commozione è stata tale che durante il discorso si è fermato più volte tra gli applausi dei tifosi. «Ovviamente sono dispiaciuto di non aver potuto giocare qui, ma queste cose accadono nella vita del tennis. Sono molto grato per questo trofeo», ha ribadito Alcaraz, che ha annunciato di pensare «di iniziare l'Australian Open nel modo migliore». «Per ora il piano è giocare direttamente in Australia, senza disputare altri tornei prima», ha spiegato Alcaraz, che ha anche riconosciuto di sognare il "Grand Slam", ovvero vincere tutti i tornei "Major" del circuito. Per quanto riguarda il suo infortunio, Alcaraz ha assicurato che il recupero «progredisce molto bene» e ha garantito di essere «concentrato sul recupero il prima possibile. Posso dire che in una settimana abbiamo fatto grandi progressi. All'inizio della stagione sarò pronto al 100%», ha concluso Alcaraz, che ha detto di aver visto molte partite delle finali ATP in tv da casa sua.