Atp Finals Torino: Tsitsipas-Rublev per la semifinale. E torna in campo anche Kyrgios...

TORINO - Dopo le grandi emozioni di ieri con il successo di Taylor Fritz contro Felix Auger-Aliassime nella maratona serale (due ore e 47 minuti) che hanno chiuso il programma del girone verde (Ruud si qualifica come primo mentre Fritz supera il turno come secondo), oggi si riparte senza sosta con gli ultimi match del girone rosso. Se il primo incontro delle 14, quello fra Medvedev e Djokovic metterà di fronte due ex numeri 1 del mondo, il secondo, quello delle 21 tra Tsitsipas e Rublev determinerà, in un vero e proprio spareggio, chi si qualificherà alle semifinali insieme a Djokovic (in questo momento il serbo è già sicuro del primo posto). Quella tra il campione greco e quello russo sarà una sfida senza appello e che delineerà il quadro definitivo delle due semifinali (la prima è tra Djokovic e Fritz) delle Atp Finals di Torino, fino a oggi a dir poco spettacolari. Chi vincerà si regalerà la sfida contro il norvegese Ruud.