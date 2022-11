Atp Finals Torino: Fritz show, Auger-Aliassime ko. Gli highlights VIDEO

Super Taylor Fritz alle Atp Finals di Torino. Lo statunitense vince la partita spareggio contro Felix Auger-Aliassime conquistando il pass per le semifinali: 7-6 (7-4), 6-7 (5-7), 6-2 il punteggio finale del match, maturato dopo una battaglia di quasi tre ore e che alla fine ha visto trionfare il californiano, numero 9 della classifica mondiale. Nulla da fare per il canadese che dopo aver allungato il match vince il secondo tie-break (7-5) si è arreso nel terzo e decisivo set. "È stato un match lungo, è venuta fuori una bellissima partita e sono molto felice perché ho lavorato tanto per essere arrivato" ha detto Fritz alla fine della partita.