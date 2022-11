Atp Finals Torino, Djokovic si allena: che show al Pala Alpitour! FOTO-VIDEO

TORINO - Novak Djokovic a pochi passi dai tifosi. Si allena (insieme al giovane tennista paraguaiano, Adolfo Daniel Vallejo), concentrato al massimo e senza lasciare nulla al caso. Il campione serbo è arrivato sul terreno di gioco, accanto al campo principale del Pala Alpitour, intorno alle 11.30 per preparare al meglio il match contro Taylor Fritz, semifinale delle Atp Finals di Torino. Tantissimi i fans che hanno osservato i colpi sublimi della leggenda serba: in campo con lui anche il coach, Goran Ivanisevic, campionissimo del passato (ha conquistato anche Wimbledon in una finale storica), che durante l'allenamento ha dato tantissimi consigli e suggerimenti al campione ex numero 1 del mondo.