Atp Finals Torino, Fritz si allena duramente in vista della semifinale

TORINO - Novak Djokovic in campo contro Daniil Medvedev, Taylor Fritz sul campo d'allenamento del Pala Alpitour, a pochi di metri di distanza ad affinare tutti i suoi colpi potentissimi per preparare al meglio la semifinale contro Nole. Le Atp Finals di Torino permettono di assistere anche a queste situazione spettacolari: Medvedev, grazie a un super tie-break, costringe Djokovic al terzo e Fritz che, dopo il successo contro Auger-Aliassime, nello stesso momento è già in campo per studiare il piano necessario per staccare il biglietto della finale.