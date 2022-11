Atp Finals Torino: Djokovic vince ancora, ma che sofferenza con Medvedev

TORINO - Si chiude con 3 vittorie su 3 il girone di Novak Djokovic che passa in tre set contro Daniil Medvedev. Il serbo, sicuro della semifinale prima dell'inizio del match contro il russo già eliminato, si prende l'incontro dopo tre ore e dieci di gioco con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-6. Inizio equilibrato con Medvedev che rischia di scippare il servizio per poi essere breakkato da Djokovic che allunga e vince il primo set. Nel secondo accade di tutto con Nole che chiede medical timeout sul 4-5 per cambio lenti a contatto e rientrando annulla tre set point all'avversario con tre colpi di pura classe. Si arriva però al tie-break dove Medvedev è più concentrato, rubando così il primo set del torneo a Djokovic sul 7-6 (5). Si va allora al terzo set dove al 5 volte campione delle Finals sembrano mancare le energie dopo un 9° game infinito, invece si arriva ancora una volta al tie-break dove Djokovic si risolleva chiudendo in 7-2.