Atp Finals di Torino, Rublev prova di forza: batte Tsitsipas e vola in semifinale

TORINO - Andrey Rublev batte in rimonta Stefanos Tsitsipas nello spareggio del Gruppo Rosso per accedere alle semifinali delle Atp Finals di Torino 2022 (per la prima volta in carruiera) dove affronterà Casper Ruud . Il russo si è imposto di personalità con il punteggio di 3-6 , 6-3 , 6-2 in un'ora e 42 minuti.

La partita

Momento chiave del 1° set arriva al 4° game quando Rublev è al servizio, avanti 40-0 ma perde ai vantaggi (dopo aver avuto 7 occasioni per chiudere) la battuta con Tsitsipas che conferma il break volando 4-1. Il greco gioca una frazione si eccellente livello chiudendola 6-3 in 32'. Rublev però non esce dalla partita e all'8° gioco ha la sua chance con Tsitsipas che serve sul 15-40: il greco salva la prima ma non la seconda per il 5-3 in favore del russo. Rublev non trema al momento di chiudere il set e porta la partita al 3° (6-3 in 36'). Il russo, galvanizzato dal set precedente, inizia l'ultimo set con più determinazione e aggressività da fondo campo mandando fuori giri il greco che perde il servizio al 3° game trovandosi poi sotto 3-1. La partita vive nei turni di battuta del russo ma Tsitsipas lo aiuta: due doppi falli consecutivi che gli costano il 2° break mandando l'avversario a servire sul 5-2 e a mandare i titoli di coda.