Atp Finals Torino, Djokovic vola in finale: Fritz si arrende in due set

TORINO - Novak Djokovic inarrestabile conquista un posto nella finale della Atp Finlas di Torino battendo in due set, dopo quasi due ore di gioco, Taylor Fritz. Equilibrio totale nel primo set: il serbo ruba per primo il servizio, lo statunitense se lo riprende nel game successivo, ma al tie-break Nole è più scaltro e sulla palla decisiva piazza il break che vale il 7-5. Nel secondo Fritz parte forte piazzando subito lui il break, il vantaggio resiste fino al 5-4 quando il 5 volte campione delle Finals ritrova la concentrazione pareggiando i conti. Serve allora ancora una volta il tie-break dove Djokovic sciupa il primo match point per poi chiudere la disputa al secondo sull'8-6: ora dovrà attendere il vincitore dell'altra semifinale tra Rublev e Ruud per conoscere chi dovrà sfidare per il titolo nella sua ottava finale in carriera alle Finals.