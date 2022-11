Atp Finals Torino, Djokovic stende Fritz e vola in finale! Gli highlights VIDEO

Il campione serbo conquista il successo battendo il californiano in due set dopo due tie-break e ora gli manca solo una vittoria per eguagliare alle Finals i trionfi di Roger Federer: ecco le immagini della sua vittoria in semifinale

19 . 11 . 2022 18:42 1 min Atp Finals TorinodjokovicFritz

