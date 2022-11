Panatta e Bertolucci: plin e buon vino, oltre le Atp Finals

TORINO - Di solito siamo abituati a vedere il ristorante in questione, frequentato da calciatori ed ex calciatori bianconeri e granata, magari accompagnati dalle rispettive famiglie. Juventini e torinisti sul campo e fuori davanti a una tavolata speciale, ma anche tifosi vip, tutti riuniti nella trattoria dei Fratelli Bravo per condividere, magari, un piatto di plin al brasato e un bicchiere di buon vino, materia in cui Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, a Torino per le Atp Finals, risultano essere parecchio esperti. «Orgoglio italiano», la didascalia perfetta al post diffuso su Instagram dai fratelli Bravo. Di sicuro le due leggende della racchetta azzurra, protagonisti in prima fila della Coppa Davis 1976 conquistata dalla nazionale italiana a Santiago del Cile, si saranno anche amabilmente presi in giro. Come fanno quasi ogni giorno sui social: sarà che ci credono, sarà che - per qualcuno - recitano una parte, ad ogni modo lo scambio di battute tra campioni è sempre esilarante. Lo spasso è garantito.