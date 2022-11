Atp Finals, il bilancio di Cozzoli: "Entusiasta di Torino"

TORINO - La seconda edizione delle Nitto Atp Finals si avvia a conclusione. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, in visita al Fan Village.

Presidente Cozzoli, le sue impressioni su queste seconde Finals torinesi. «Sono entusiasta, da sportivo, da appassionato di tennis e ammiratore della città. L’anno scorso, con la capienza al 60%, è stato un battesimo, quest’anno penso che tutti abbiano colto la grandezza dell’evento, quale privilegio abbiano il nostro Paese e la città. La qualità del tennis è incredibile, così come lo è stato l’equilibrio in campo. con un Montepremi di quasi 15 milioni è il torneo più importante del mondo e avrà in questa edizione un impatto enorme sulla città. Impatto anche economico, se parliamo di turismo, ebbene sono arrivati appassionati da 88 Paesi, siamo a 150mila spettatori. E vista dalla parte di Sport e Salute, vedo un effetto traino importante sull’attività giovanile, dei bambini. Sono convinto che tanti cominceranno a prendere la racchetta in mano da lunedì».

Sport e Salute oltre ad aver sostenuto l’organizzazione si occupa anche attivamente di alcune attività. «Curiamo il campo, le luci, lo show production, l’ospitalità, collaboriamo sul piano operativo forti dell’esperienza agli Internazionali d’Italia. E ci stiamo preparando alla prossima sfida: l’ampliamento del torneo romano a 12 giorni, con tabelloni da 96 giocatori». Le Finals chiudono un anno da 19 eventi mondiali organizzati da Sport e salute. Valutazione e prospettive? «Abbiamo superato le nostre aspettative. Mi hanno detto che il Major di Padel a Roma, 15 giorni dopo gli Internazionali di tennis sia stato meglio del Roland Garros, abbiamo organizzato mondiali beach volley, di padel e di skate, l’Equitazione a Piazza di Siena. Un risultato che non mi sarei mai atteso: i 30mila spettatori per gli Europei di nuoto a Ferragosto. Questo porta a un consolidamento dello sport italiano in chiave industriale e, ciò che per noi è più importante, contribuisce a far aumentare il numero di praticanti. Ma siamo attenti ai temi dell’innovazione. Abbiamo lanciato Wesportup l'acceleratore di start up al Foro Italico con 595 candidature. E oggi ne abbiamo 10 operative, un grandioso patrimonio di idee e di genialità italiana. Lo sport può crescere con l’innovazione».