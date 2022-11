Atp Finals Torino, Djokovic trionfa ed eguaglia Federer: Ruud ko

TORINO - Alle Atp Finals di Torino trionfa un super Novak Djokovic che chiude un percorso perfetto (concesso solo un set a Medvedev nei gironi) superando in finale Casper Ruud in due set per 7-5, 6-3. Parte forte il serbo che per tre volte sfiora il break per poi trovarlo nel momento decisivo con il 7-5 che lo porta avanti nel punteggio. Nel secondo il norvegese non riesce a preoccupare Nole che ruba il servizio al 4° game portandosi sul 3-1: il vantaggio viene conservato fino alla chiusura al primo match point. Un successo che permette all'attuale numero 8 del ranking di eguagliare Roger Federer con la sesta vittoria nel torneo e di chiudere alla grande la stagione.