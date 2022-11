Coppa Davis, Sonego show: Shapovalov ko dopo oltre tre ore!

MALAGA (Spagna) - Inizia nel migliore dei modi la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Canada: nel primo match di singolare, disputatosi sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna, Lorenzo Sonego ha sconfitto in tre set Denis Shapovalov dopo una battaglia di oltre tre ore, portando in vantaggio la Nazionale azzurra. Il tennista torinese, tifosissimo granata, ha vinto il primo set con il punteggio di 7-6(4): dopo essersi visto strappare il servizio al primo game, pareggia i conti nel quarto (provvisorio 2-2), poi è letale al tie-break. Epilogo analogo nel secondo: entrambi impeccabili in battuta, il match si trascina rapidamente sul 6-6, con il 27enne piemontese che annulla cinque set point all'avversario nel corso del decimo gioco, prima di arrendersi agli spareggi risolutivi 7-5, dopo essere stato avanti 5-2. Si decide tutto al terzo, con Sonego che breakka l'avversario al decimo game e chiude l'incontro sul 6-4. Ora tocca a Musetti, impegnato contro Auger-Aliassime.