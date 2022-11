Il Canada vince la sua prima Coppa Davis! Australia ko

MALAGA (SPAGNA) - Dopo il ko in finale nel 2019 contro la Spagna, il Canada per la prima volta nella storia vince la Coppa Davis . Il team nordamericano, che in semifinale ha eliminato l'Italia vincendo il singolare tra Auger-Aliassime e Musetti e il doppio ( nel primo singolare Sonego aveva superato Shapovalov ), nell'atto conclusivo sul veloce indoor di Malaga si è sbarazzato, con un netto 2-0, dell' Australia .

Coppa Davis, il Canada fa festa: Australia al tappeto

Nel primo singolare Denis Shapovalov ha piegato Thanasi Kokkinakis con un perentorio 6-2 6-4. Il numero 18 al mondo, dunque, si mette subito alle spalle la sconfitta contro Sonego di ieri. Poi ci ha pensato Felix Auger-Aliassime a conquistare il secondo e decisivo punto di giornata che regala il successo al Canada e fa partire la festa. L'attuale numero 6 del mondo, vincitore contro gli azzurri sia in singolare che in doppio, ha sconfitto Alex De Minaur, numero 28 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 6-4. In queste fasi finali il 22enne ha vinto tutti i match giocati, ovvero tre singolari e un doppio, in due set, trascinando il suo Paese alla conquista dell'ambita insalatiera, la prima nella storia del Canada.