Smaltita la delusione per l'assenza in Coppa Davis a causa di un infortunio, Jannik Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo per iniziare a preparare la prossima stagione che inizierà dall'Australia. Il tennista altoatesino come si vede suoi suoi profili social - ha postato un messaggio che recita: "Back to work". Sinner è fermo dal torneo di Parigi-Bercy per un infortunio al dito e debutterà nella prossima stagione al torneo Atp 250 in programma dal 2 all'8 gennaio ad Adelaide.