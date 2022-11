Tennis, Zverev torna in campo: giocherà la Diriyah Cup

RIYADH (Arabia Saudita) - Alexanders Zverev scalda i motori perché il suo ritorno in campo è alle porte. Il tennista tedesco ha confermato la partecipazione alla prossima Diriyah Cup, la ricca esibizione in programma dall'8 al 10 dicembre in Arabia Saudita. Zverev ha dovuto dire addio alla stagione 2022 dopo il drammatico infortunio alla caviglia destra (sette legamenti rotti, sette legamenti da ricucire chirurgicamente) contro Rafael Nadal durante il tei-brek del 2° set della semifinale del Roland Garros: "Fino a due settimane prima delle Nitto Atp Finals di Torino, avevo ancora i punti sufficienti a qualificarmi per l'evento con i primo otto del mondo dunque è ipotizzabile che la stagione avrebbe potuto evolvere in un modo molto positivo se non mi fossi fatto male" ha dichiarato nell'intervista al canale You Tube della Diriyah Cup.