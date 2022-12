Atp Finals Torino, parte la vendita libera dei biglietti per l’edizione 2023

Parte oggi, venerdì la vendita libera, aperta a tutti, dei biglietti e degli abbonamenti per l'edizione del 2023 delle Nitto ATP Finals in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre 2023. Le ATP Finals, giunte alla 54ª edizione, si giocheranno a Torino per il terzo anno consecutivo: insieme ai quattro tornei del Grande Slam, l'evento è il più importante e prestigioso appuntamento del tennis professionistico mondiale maschile. Al torneo partecipano ogni anno gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie maschili della stagione.