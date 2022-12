Djokovic e il ritorno agli Australian Open: "Dopo i fatti dell'anno scorso spero di essere accolto bene"

Djokovic: "Sarà un anno lungo, voglio iniziarlo bene"

"Il mio obiettivo è il Grande Slam, giocare il miglior tennis lì e vincere quanti più titoli possibile. È un anno lungo, vedremo. Voglio iniziare bene, le circostanze sono un po' diverse a causa di ciò che sta accadendo nel 2023", ha aggiunto. L'attuale numero 5 del mondo non ha potuto recarsi a Melbourne lo scorso anno, dopo essere stato espulso dal Paese per non essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. Aveva provato a entrare con una esenzione medica che venne alla fine rifiutata e fu espulso poco prima dell'inizio del torneo dopo aver trascorso diversi giorni in un centro per migranti.