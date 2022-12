Tennis, United Cup: come funziona il nuovo trofeo internazionale. Italia al debutto contro il Brasile

Dopo la semifinale in Coppa Davis, l'Italia del tennis si appresta a partecipare alla United Cup, la prima edizione del nuoto torneo che si terrà dal 29 dicembre all'8 gennaio tra Brisbane, Perth e Sydney, in Australia. Ai vincitori andrà la coppa d'argento circondata da 36 fili d'oro, come altrettante braccia protese ad abbracciarla. Fili d'oro che avvolgono la "bowl" centrale, una ciotola/insalatiera d'argento. Inutile dire che gli organizzatori, che hanno portato la gara nelle tre città australiane che di solito tengono a battesimo il circuito dei tornei in gennaio, sperano che la manifestazione possa far partire una grande tradizione come è successo per la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. E sognano che quel trofeo scintillante con l'oro che abbraccia l'argento diventi famoso come l'insalatiera di Dwight Davis.