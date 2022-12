Nadal: “Mia ultima volta in Australia? Spero di no”

"Indipendentemente da quante stagioni sono nel tour, gli inizi sono sempre diversi. Ho un'enorme motivazione per iniziare bene. Gli ultimi mesi non sono stati facili per me. Cerco solo di fare il giusto allenamento prima dell'inizio del torneo". Lo ha detto Rafa Nadal nel corso di una conferenza stampa in Australia in vista della United Cup, torneo di preparazione agli Australian Open. "Certo, cercherò di aiutare la squadra. La cosa principale per me in questo momento è recuperare le buone sensazioni in campo, essere competitivo. Sono preparato perché accada, ma vedremo", ha aggiunto.