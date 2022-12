United Cup: Musetti passa con Meligeni Alves, Trevisan ko

BRISBANE (Australia) - Sono sull'1-1 Italia e Brasile nella sfida di “United Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che SuperTennis trasmette in diretta. La squadra azzurra, quinta testa di serie, inserita nel Gruppo E con Brasile e Norvegia, gioca al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane. Il punto del pareggio lo ha conquistato, con una prestazione tutto sommato convincente, Lorenzo Musetti, n.23 ATP, che si è imposto 63 64 su Felipe Meligeni Alves, n.166 ATP. Nella loro prima sfida il 20enne di Carrara si è assicurato con autorità il primo set anche se ha avuto bisogno di strappare la battuta per due volte al 24enne di Campinas (quarto e sesto gioco) dopo aver a sua volta ceduto il servizio (quinto gioco).