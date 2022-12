United Cup, Berrettini e Bronzetti trascinano l'Italia contro il Brasile

BRISBANE (Australia) - Dopo il successo di Musetti e il ko della Trevisan, il punteggio tra Italia e Brasile nel Gruppo E della United Cup, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023, si porta sul 3-2. A Birsbane notte importante per gli azzurri che ritrovano un super Matteo Berrettini, capacedi imporsi per 6-4 7-6 (7), in un'ora e 56 minuti, su Thiago Monteiro, e tornando al successo in singolare dopo oltre due mesi. Il tennista romano aveva già battuto Monteiro quest'anno negli ottavi sulla terra di Rio de Janeiro al termine di una battaglia di quasi tre ore. Stavolta la vittoria è stata un pò meno complicata, arrivata dopo un primo set deciso da un break al decimo gioco sulle prime (ed uniche) due chance concesse dal brasiliano in tutto l'incontro. Seconda frazione ancora più equilibrata decisa da un tie-break appassionante dove Matteo ha annullato due set-point prima di riuscire a chiudere per 9 punti a 7 al secondo match-point.

United Cup, vince anche Bronzetti

A completare l'opera ci ha pensato Lucia Bronzetti che per 6-0 6-2, in un'ora e 17 minuti, ha liquidato Laura Pigossi. Fresca di "best ranking", l'azzurra è partita fortissimo non lasciando scampo alla sua avversaria grazie ad una percentuale di prime dell'82%. La 28enne di San Paolo è riuscita a conquistare il suo primo game, per giunta sul servizio della sua avversaria, soltanto sul 6-0 4-0 per Bronzetti. Anzi, è arrivata ad avere anche la chance del 4-3, ma la romagnola si è rimessa subito in carreggiata chiudendo 6-2 e regalando la vittoria all'Italia. In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello/Matteo Berettini che hanno ceduto per 6-4 6-7(4) 10-4, in un'ora e 54 minuti, a Luisa Stefani/Rafael Matos, che hanno reso meno pesante il passivo per il Brasile.