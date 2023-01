United Cup, vincono Musetti e Trevisan: Italia avanti 2-0 sulla Norvegia

Italia avanti 2-0 contro la Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della " United Cup ", nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. Nel singolare d'apertura Martina Trevisan , numero 27 Wta, ha battuto 7-5 3-6 6-4, dopo una battaglia di tre ore e tre minuti, Malene Helgo , numero 321 del mondo. "E' stata una partita durissima: contro di lei non avevo mai giocato. La chiave è stata cercare di metterci energia su tutti i punti. Quell'energia che arrivava dai miei compagni di squadra in panchina, pronti a sostenermi su ogni scambio" ha dichiarato Trevisan al terminfe del match.

Musetti batte Durasovic

A seguire Lorenzo Musetti, numero 23 Atp, ha superato in due set con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 il norvegese Viktor Durasovic, numero 345 Atp. Tra il 20enne di Carrara ed il 25enne di Orkdal non c'erano precedenti. Con questo successo l'azzurro approda in top 20 grazie ai punti conquistati finora. Nella notte tra lunedì e martedì (in Italia) in programma gli altri tre match: Matteo Berrettini sfida Casper Ruud, Lucia Bronzetti affronta Ulrikke Eikeri e poi, in chiusura, il doppio misto.