Musetti, colpo pazzesco: Berrettini sbalordito, United Cup show FOTO

BRISBANE (Australia) - È partita fortissimo l'Italia nel gruppo E della United Cup, il nuovo evento a squadre miste in programma a Brisbane, in Australia. I successi di Lorenzo Musetti e Martina Trevisan hanno portato la Nazionale azzurra sul 2-0 contro la Norvegia, il che significa che tra domani e dopodomani - martedì 3 e mercoledì 4 gennaio - basterà un solo successo su tre match in programma per volare al play-off, ultimo turno prima delle semifinali. Proprio il giovane tennista toscano, che ha sconfitto oggi Durasovic in due set vinti con il punteggio di 7-6(7), 6-3, si è reso protagonista di un colpo pazzesco. Berrettini, seduto in panchina, ha accompagnato con lo sguardo la giocata del più giovane compagno, che ha poi applaudito, prima di un rapido scambio di battute terminato con delle fragorose risate.