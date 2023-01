Italia show alla United Cup: 5-0 alla Norvegia e passaggio del turno

BRISBANE (AUSTRALIA) - L'Italia ha battuto 5-0 la Norvegia, nella seconda sfida valida per il Gruppo E della "United Cup", nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023, e si è guadagnata il diritto di sfidare la vincente del Gruppo B (Svizzera o Polonia) per un posto in semifinale. Dopo le vittorie di Musetti e Trevisan, nella notte italiana Matteo Berrettini ha vinto 6-4 6-4, in poco meno di un'ora e mezza di partita, contro Casper Ruud conquistando il punto del successo azzurro e Lucia Bronzetti ha superato 6-2 7-5 Ulrikke Eikeri. Poi, nel doppio misto Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti hanno firmato il 5-0 vincendo 7-6(2) 6-2, in un'ora e 24 minuti, contro Eikeri e Durasovic. La vincente del gruppo dell'Italia (E) affronterà, per un posto in semifinale, la prima dell'altro girone di scena a Brisbane, il Gruppo B.