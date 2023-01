Unoted Cup, super Berrettini porta l'Italia sul 2-1 contro la Polonia

BRISBANE (Australia) - L'Italia si porta in vantaggio 2-1 sulla Polonia nella sfida che mette in palio un posto nelle semifinali della United Cup. Al 'Queensland Tennis Centre' di Brisbane la squadra azzurra affronta il team polacco guidato dalla numero 1 del mondo Iga Swiatek e da Hubert Hurkacs (numero 10 al mondo). Nel terzo singolare Matteo Berrettini ha sconfitto in tre set (6-4, 3-6, 6-3) Hurkacz. In precedenza Lorenzo Musetti aveva battuto 6-1, 6-1 Daniel Michalski, mentre Martina Trevisan aveva ceduto 6-2, 6-4 contro la Swiatek. Ora in campo affrontano Lucia Bronzetti e Magda Linette.