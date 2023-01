United Cup, l’Italia perde ma è in semifinale con la Grecia: ecco perché

Perché l'Italia è in semifinale di United Cup nonostante il ko: cosa prevede il regolamento

Per capire il motivo del passaggio del turno dell'Italia nonostante il ko, occorre sfogliare il regolamento: rispetto a Croazia e Gran Bretagna, infatti, gli azzurri possono contare su un miglior bilancio vittorie-sconfitte e un miglior quoziente set considerando anche la fase a gironi. Numeri che, dunque, hanno permesso alla squadra di Santopadre di andare avanti nonostante la sconfitta. A fare la differenza contro i polacchi è stato l'ultimo match, il doppio misto che ha visto Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti cedere per 6-1 6-2 ad Iga Swiatek ed Hubert Hurkacz. In perfetta parità, invece, i singolari dove sono gli uomini a mettere a segno i due punti per il team italiano. Musetti si sbarazza con un doppio 6-1, in appena 58 minuti, di Daniel Michalski, numero 280 del ranking, cedendo appena tre punti alla battuta (tutti nel secondo set e due proprio quando ha servito per chiudere la partita). "Ovviamente il servizio ha funzionato davvero bene - ha detto il Next Gen toscano - ma non solo quello. Ho sentito un grande feeling con la palla fin dal primo colpo. Credo di aver giocato sicuramente una gran partita". Terza vittoria su tre anche per Matteo Berrettini, che ha avuto la meglio su Hurkacz, numero 10 del mondo, per 6-4 3-6 6-3, in un'ora e 56 minuti di partita. "Sono contento per questa vittoria e per la mia squadra - le parole di Berrettini -. Il livello di gioco è stato altissimo: Hubert è un gran giocatore. Sono davvero soddisfatto anche se un po' stanco. Servizio e diritto hanno funzionato bene: ho sentito la mia racchetta colpire con potenza". A tenere a galla la Polonia ci hanno così pensato le donne: senza storia la sfida fra la numero uno del mondo Swiatek e Martina Trevisan (6-2 6-4 per la regina della classifica Wta ma buona prova della 29enne toscana), nell'altro singolare femminile Lucia Bronzetti si arrende 6-1 6-2 a Magda Linette, numero 48 del mondo. Poi il doppio misto che fa pendere la bilancia a favore della Polonia ma poco male.