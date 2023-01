Tennis, United Cup: Italia-Grecia primo atto in Australia. Sinner: "Ho alzato il livello"

Giornata di viaggio quella di ieri per l’Italia e la Grecia che daranno vita oggi alla prima parte di una delle due sfide di semifinale targate United Cup, nuova competizione a squadre che ha aperto il calendario internazionale del 2023 ed è trasmessa in diretta da Supertennis. Si giocherà a Sydney e gli azzurri hanno dovuto percorrere gli otri 900 km che separano la sede di gioco dalla precedente, quella di Brisbane. Ancora più lungo il tragitto che hanno dovuto affrontare gli ellenici per raggiungere il nuovo teatro di gara da Perth, oltre 4.000 km. Ad aprire le ostilità tra Italia e Grecia sarà il singolare femminile (ore 9 italiane) tra Martina Trevisan, numero 1 azzurra, e Maria Sakkari, numero 6 WTA. Un solo precedente tra le due, sulla terra rossa del Roland Garros nei sedicesimi di finale dell’edizione 2020, con la toscana a segno in rimonta e in tre set (1-6 7-6 6-3). Martina non è apparsa in forma “parigina” nelle prime uscite della manifestazione in corso e la superficie favorisce maggiormente la titolata rivale. Dovrà dunque mettere in campo una prestazione super per avere la meglio su Sakkari, cercando di imporre il proprio ritmo mancino e variando spesso le traiettorie dei colpi. A seguire sarà invece Lorenzo Musetti, a doversi misurare contro il numero 506 del mondo, Michail Pervolarakis. Il carrarino, sempre a segno in singolare nelle prime tre prove di United Cup, appare invece sulla carta decisamente favorito. Le prime due sfide chiuderanno il programma che riprenderà domani con gli altri due singolari, molto atteso quello tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, e l’eventuale doppio misto. Nel testa a testa femminile saranno Lucia Bronzetti e Despina Papamichail a cercare di superarsi. Potrebbe essere proprio la riminese a spostare l’equilibrio della contesa dalla parte azzurra ed evitare che diventi decisivo il doppio misto nel quale Tsitsipas e Sakkari partirebbero con i favori del pronostico contro la probabile coppia azzurra formata da Musetti e dalla piemontese Camilla Rosatello.