Adelaide, Sinner ko con Korda: preoccupano i problemi all'anca

ADELAIDE (Australia) - Si conclude ai quarti di finale l'avventura di Jannik Sinner all'"Adelaide International 1", Atp 250 con un montepremi da 642.735 dollari, in corso sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Il tennista altoatesino è stato sconfitto per 7-5, 6-1 da Sebastian Korda, numero 33 del mondo. Più del risultato, però, a dieci giorni dall'Australian Open preoccupa l'infortunio all'anca sinistra per cui ha chiesto l'intervento del fisioterapista alla fine del primo set. Nel secondo Sinner è rimasto in campo praticamente solo per onor di firma.