Tennis, Alcaraz salta l'Australian Open: "È un momento difficile"

Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz salterà l'Australian Open, primo torneo Slam della stagione in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne. Lo spagnolo, che nel torneo lo scorso anno non è riuscito ad andare oltre il terzo turno, rimane ai box a causa di un infortunio. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso 19enne di Murcia: "Purtroppo non sarò al Kooyong Classic nè agli Australian Open. È un momento difficile, ma devo essere ottimista, recuperare e guardare avanti". Stavolta non si tratta del problema agli addominali che lo aveva tenuto fuori alla fine del 2022, bensì di un infortunio al muscolo semimembranoso della gamba destra.