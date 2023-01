Tennis, United Cup: Berrettini ko contro Tsitsipas, Italia-Grecia 2-1

Stefanos Tsitsipas batte Matteo Berrettini e riapre la semifinale della United Cup tra Italia e Grecia. Dopo i successi di venerdì di Martina Trevisan (numero 27 Wta) per 6-3 6-7(4) 7-5, in tre ore e 14 minuti, su Maria Sakkari (6) e di Lorenzo Musetti (numero 23 Atp) con un netto 6-1 6-1, in un'ora e due minuti, ai danni di Stefanos Sakellaridis, (803), chiamato in extremis a sostituire Michail Pervolarakis (506), il romano non riesce a conquistare il punto che avrebbe portato gli azzurri nella finale del nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione tennistica 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking Atp e Wta e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari).