United Cup, l'Italia si arrende: trionfo Usa in finale

SYDNEY (Australia) - Finisce in finale l'avventura della Nazionale italiana di tennis - sconfitta dagli Stati Uniti - nella "United Cup" , il nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari, oltre 14 in euro).

United Cup: ko Trevisan, Musetti, Berrettini e Bronzetti

Nella notte italiana, sul veloce della "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney, Martina Trevisan, numero 27 WTA, ha ceduto per 6-4, 6-2, in un'ora e mezza esatta di gioco, a Jessica Pegula, terza forza della classifica femminile; Lorenzo Musetti, 23° al mondo, è stato costretto a lasciare via libera a Frances Tiafoe, quattro posizioni più avanti in graduatoria, ritirandosi dopo appena mezz'ora di partita e dopo aver perso il primo set per 6-2 per un problema alla spalla destra; infine Matteo Berrettini, 16° nel ranking ATP, si è arreso Taylor Fritz, numero 9, per 7-6(4), 7-6(6). Usa dunque sul 3-0 e prima nazionale a finire nell'albo d'oro della manifestazione. Nel primo dei due match ininfluenti, ko anche Lucia Bronzetti (n°54), sconfitta 6-3, 6-2 dalla Keys (n°11). Non si è disputata invece l'ultima sfida in programma, il doppio misto che metteva di fronte Trevisan e Berrettini a Pegula e Fritz.