Djokovic trionfa ad Adelaide: Korda ko in tre set

ADELAIDE (Australia) - Novak Djokovic trionfa ad Adelaide, battendo in rimonta lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6(8)-7, 7-6(3), 6-4. Il fuoriclasse serbo, ex storico leader del ranking Atp ed attualmente numero 5, ma in testa al seeding, parte male nel primo set e 'litiga' con il fratello Marko e il manager italiano Edoardo Artaldi, ai quali urla - nella nostra lingua che parla fluentemente - "Fuori!", con i due che, di lì a breve, si alzano dalla sedia ed abbandonano il centrale di Adelaide. Le cose vanno meglio nel successivo, con il tie-break vinto, e nel terzo, dove conquista il punto decisivo del definitivo 6-4 strappando il servizio all'avversario.