Tennis, Sonego saluta Adelaide. Fognini ko ad Auckland

ADELAIDE (AUSTRALIA) - Inizia in salita il 2023 di Lorenzo Sonego. Il tennista torinese, dopo i nove setpoint non sfruttati e il ritiro contro Daniil Medvedev, incassa al "Memorial Drive" la seconda sconfitta nelle prime due partite del nuovo anno. L'azzurro, numero 45 del mondo, era l'unico italiano nel main draw dell'"Adelaide International 2", secondo dei due Atp 250 nella capitale dello stato dell'Australia del Sud, che si gioca sul cemento e offre un montepremi di 642.745 dollari. Al debutto Sonego si è arreso dopo un'ora e 24' con il punteggio di 6-4 6-2 contro il 21enne britannico Jack Draper, numero 42 del mondo e Top 50 che ha guadagnato più posizioni nel 2022 partecipando per la prima volta alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Anche nell'unico precedente tra i due, risalente all'anno scorso a Madrid, sulla terra rossa della Caja Magica, ad avere la meglio era stato il britannico.