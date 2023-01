Berrettini, Sinner e Musetti: tre italiani nella top 20, giornata storica per il tennis italiano

ROMA - Giornata storica per il tennis azzurro: per la prima volta in quasi 50 anni di classifiche Atp, l'Italia ha 3 tennisti tra i primi 20 del mondo, anzi tra i primi 19. Nel ranking pubblicato questa mattina Matteo Berrettini, tornato numero 1 d'Italia, è numero 14, Jannik Sinner numero 16 e Lorenzo Musetti numero 19. L'unica nazione a fare meglio dell'Italia è la Spagna con 3 giocatori nei 15: Carlos Alcaraz 1, Rafael Nadal 2 e Pablo Carreno Busta 15. In passato il vecchio record dell'Italia è stato quello di avere al massimo 3 giocatori nei primi 21 del mondo. Questo evento si è verificato per la prima volta il 4 ottobre 2021 con Berrettini 7, Sinner 14 e Sonego 21 e si è ripetuto anche dal 14 febbraio al 10 aprile 2022, sempre con la triade composta da Berrettini, Sinner e Sonego.