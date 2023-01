Australian Open: Darderi, Arnaldi e Bellucci passano il turno

MELBOURNE - Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luciano Darderi si qualificano per il turno decisivo delle qualificazioni maschili degli Australian Open, primo Slam del nuovo anno che si sta disputando sui campi in cemento di Melbourne Park. Arnaldi, n° 134 ATP e 22esima testa di serie delle "qualificazioni", soffre contro l'australiano Bolt, n.630 del ranking, imponendosi poi per 5-7 7-5 6-4. Il 21enne di Sanremo affronterà nel prossimo turno un altro tennista di casa, Max Purcell, n° 204 ATP, mai affrontato in carriera. Eliminati, invece, Gianluca Mager, Giulio Zeppieri (che ha mancato tre match-point nel tie-break decisivo) e Francesco Passaro, 13esima testa di serie.