Djokovic e Jabeur a capo della nuova associazione tennisti: nasce la Ptpa

MELBOURNE (Australia) - Il primo Slam dell'anno, l'Australian Open, è alle porte ma intanto il mondo del tennis ha messo in atto una nuova rivoluzione che riguarda i giocatori: è nata la Ptpa, nuova associazione dei tennisti professionisti indipendente da ATP e WTA guidata da Novak Djokovic e Ons Jabeur. Il serbo, ex numero 1 del mondo, aveva annunciato la creazione di questa associazione a margine degli US Open 2020, dopo aver lasciato il suo incarico di presidente dell'ATP Players Council, l'organismo di rappresentanza ufficiale dei tennisti. Secondo Djokovic l'obiettivo della Ptpa è dare più peso ai giocatori nelle decisioni riguardanti il tennis professionistico, in particolare sulle questioni relative allo staff dei tornei: "Un'organizzazione dedicata al 100% ai giocatori. Non siamo stati accettati o inclusi dagli organizzatori del Grande Slam, ATP o WTA, quindi questo rende le cose difficili, ma questa associazione deve vivere. Deve esistere perché purtroppo i giocatori non sono rappresentati al 100% nel mondo del tennis" recita il comunicato del sindacato. Altri sei giocatori parteciperanno a questo comitato esecutivo, organo di governo del Ptpa: la spagnola Paula Badosa, il polacco Hubert Hurkacz, l'americano John Isner, la sua connazionale Bethanie Mattek-Sands, il canadese Vasek Pospisil e il cinese Zheng Saisai.