Tennis, l'annuncio commovente di Naomi Osaka: "Diventerò mamma"

TOKYO (GIAPPONE) - Naomi Osaka diventerà mamma . A rivelarlo è stata la stessa tennista giapponese che, sui propri social, ha pubblicato la foto dell'ecografia. L'ex numero uno al mondo aveva annunciato il proprio forfait in vista dell'Australian Open, primo torneo stagionale del Grande Slam, senza però specificare la motivazione della sua rinuncia. "Non vedo l'ora di tornare in campo ma qui c'è un piccolo aggiornamento sulla mia vita per il 2023. Gli ultimi anni sono stati a dir poco interessanti, ma trovo che siano i momenti più difficili della vita quelli che possono essere i più divertenti. Questi pochi mesi lontani dai campi mi hanno permesso di innamorarmi di nuovo e di apprezzare lo sport a cui ho dedicato la mia vita".

Naomi Osaka annuncia la gravidanza

"Mi rendo conto - continua la tennista giapponese - che la vita è così breve e non do nessun momento per scontato, ogni giorno è una nuova benedizione e una nuova avventura. So che mi aspettano tante cose in futuro, una cosa che non vedo l'ora è che mio figlio guardi una delle mie partite e dica a qualcuno, 'quella è mia madre'". La 25enne Osaka nelle ultime settimane aveva postato foto delle sue vacanze in Europa con il fidanzato, il rapper Corade, e non gioca dal torneo di Tokyo dello scorso settembre. "Non penso che ci sia un percorso perfettamente corretto da intraprendere nella vita, ma ho sempre pensato che se vai avanti con buone intenzioni alla fine troverai la tua strada", ha aggiunto la tennista, auspicando di giocare gli Australian Open del 2024.