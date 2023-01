Australian Open 2023, il sorteggio dei tabelloni: subito Berrettini-Murray

MELBOURNE (Australia) - Il tabellone degli Australian Open 2023 è ufficiale e sono 6 gli azzurri presenti nel tabellone principali. Jannik Sinner (#15) , Lorenzo Musetti (#17) e Lorenzo Sonego sono nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Rafa Nadal (testa di serie numero 1 in assenza di Alcaraz). Mentre Matteo Berrettini , Fabio Fognini e Mattia Bellucci nella parte bassa, quella di Casper Ruud , seconda testa di serie. Possibili derby tricolore al secondo turno (Berrettni-Fognini) ed al terzo turno (Sinner-Musetti). Riflettori puntati chiaramente su Novak Djokovic : il serbo è alla prese con un fastidio muscolare, è la testa di serie numero 4 (parte bassa del tabellone) con in testa l'obiettivo di vincere il 10° Australian Open ed eguagliare il record di Nadal nella vittoria degli slam (22).

Australian Open, il debutto degli azzurri

Il debutto più arduo è quello di Berrettini che affronterà l'ex numero 1 del mondo e veterano Andy Murray, il record negli scontri diretti recita 3-1 in favore del tennista romano che ha trionfato proprio negli ultimi tre match, il più recente al terzo turno degli Us Open lo scorso settembre. Qui i debutti azzurri:

- M.Berrettini (#13) vs. A.Murray (SCO)

- J.Sinner (#15) vs. K.Edmund (GBR)

- L.Musetti (#17) vs. L.Harris (RSA)

- M.Bellucci (Q) vs. B.Bozi (FRA)

- F.Fognini vs. T.Kokkinakis (AUS)

Australian Open, il debutto delle azzurre

Sono 6 anche le azzurre nel main draw Australian Open, Elisabetta Cocciaretto inserita nella parte alta del tabellone, quella presidiata dalla polacca regina del tennis mondiale Iga Swiatek: Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Camila Giorgi e Jasmine Paolini nella parte bassa, quella della tunisina Ons Jabeur, seconda testa di serie. I debutti delle azzurre:

- M.Trevisan (#21) vs. A.Schmiedlova (Q, SVK)

- E.Cocciaretto vs. E.Rybakina (#22, KAZ)

- L.Stefanini (Q) vs. T.Maria (GER)

- L.Bronzetti vs. L.Siegemund (GER)

- C.Giorgi vs. A. Pavlyuchenkova (RUS)

- J.Paolini vs. L. Samsonova (#18, RUS)