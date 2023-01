Tennis, Cocciaretto super: finale a Hobart e best ranking

HOBART (AUSTRALIA) - È un momento magico per Elisabetta Cocciaretto. Nella notte italiana, infatti, la 21enne di Fermo ha battuto dopo due ore e 8' di battaglia la statunitense Sofia Kenin, numero 280 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card, conquistando la finale dell'"Hobart International", torneo WTA 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di Hobart, in Tasmania (Australia), uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (l'altro è Adelaide). Per l'azzurra si tratta della prima finale Wta della carriera che gli permette anche di conquistare il proprio "best ranking" balzando dalla 67ª alla 48ª posizione della classifica mondiale.