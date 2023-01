Tennis, Berrettini cuore d'oro: gelati per un anno ai bambini malati di mucosite

Matteo Berrettini si conferma, ancora una volta, un campione dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Il tennista romano non solo è tra i migliori al mondo nel proprio sport ma ha anche un cuore d'oro . Esemplare per l'atteggiamento mantenuto in campo, dimostra una grande umanità verso il prossimo. Impegnato in Australia per preparare il debutto nel primo torneo stagionale dello Slam contro l'ex numero uno al mondo Andy Murray , Berrettini è anche alle prese con la promozione della serie tv targata Netflix "Break Point" . Ma non è finita qui, perché l'azzurro non si ferma mai.

Il bellissimo gesto di Matteo Berrettini

Tramite l'associazione "Atleti al tuo fianco", infatti, ha deciso di sostenere l'AROP, l'associazione riminese che si impegna per dare un sostegno ai bambini e alle loro famiglie. E lo ha fatto in maniera concreta donando una fornitura per un anno di gelati ai piccoli pazienti. Perché proprio il gelato? Oltre al fatto che i più piccoli ne vanno golosi, è anche il cibo che dà più sollievo ai bambini malati di mucosite, spesso alle prese con una forte irritazione delle pareti della bocca. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad ha voluto ringraziare il tennista: "L’ace più bello di Matteo Berrettini è per i bambini di oncoematologia pediatrica. Matteo è un campione, di quelli che sanno calcare con eleganza anche l’erba di Wimbledon, ma il cuore non lo mette solo in campo. E quando guarda lontano dalla rete ci sono i bambini, inclusi quelli del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Infermi a Rimini a cui andrà una fornitura di gelati per l’intero 2023. La donazione è arrivata per il tramite dell’associazione bresciana ‘Atleti al tuo fianco’".