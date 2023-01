Piqué, tolta l'organizzazione della Coppa Davis: la motivazione

"La Federazione Internazionale Tennis comunica che è stata interrotta la collaborazione con la Kosmos Global Holding": per mezzo di questa nota, diramata sul proprio account ufficiale Twitter, la Itf fa sapere che - nonostante l'accordo siglato nel 2018 e valido per 25 anni - l'organizzazione della Coppa Davis non sarà più affidata alla società d'investimento fondata da Gerard Piqué.