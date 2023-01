Tennis, Cocciaretto si arrende in finale: Davis conquista Hobart

HOBART (Australia) - Dopo una super cavalcata, Elisabetta Cocciaretto è costretta ad arrendersi in finale nel torneo Wta 250 tornato a disputarsi usl cemento di Hobart, in Australia, dopo tre anni di stop. In uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open, la tennista azzura, alla sua prima finale nel circuito maggiore, si ferma a pochi centimetri dalla conquista del titolo contro Lauren Davis, ex Top 30 oggi numero 84 del ranking, che in due set combattuti strappa il successo finale.