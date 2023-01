Justine Henin: "Amo l'Italia e faccio il tifo per Musetti"

E’ una leggenda del tennis mondiale, dall’alto delle sue 117 settimane da numero 1 del mondo, una classe sopraffina che ha ricongiunto le epoche deliziando i cultori del bel gesto, e dal 2020 collabora con Eurosport nella veste di commentatrice. Justine Henin non ha bisogno di altre presentazioni, il suo palmares è stellare, con 7 titoli Slam e 43 tornei vinti nel massimo circuito. L’Australian Open 2023 è ormai alle porte e verrà trasmesso in diretta da Eurosport e Discovery+ a partire da domani notte, con un canale (Eurosport 2) che dedicherà tanto spazio ai giocatori azzurri. Una stagione che sta entrando nel vivo con una rassegna molto cara alla 40enne belga: «Ho solo buoni ricordi dell’Australia e del primo Slam dell’anno. Rappresenta anche il vero confronto con sé stessi dopo l’off season e la preparazione invernale. Tutti hanno una grande voglia di rimettersi in gioco. Sono tornata in Australia tre anni fa e molto, ovviamente, è cambiato ma rimane un grande evento e uno dei miei favoriti dell’intero circuito. I tennisti sono molto eccitati per il nuovo inizio, specialmente coloro che non hanno giocato molto, per vari motivi, alla fine della scorsa stagione».



Pronti via, quali sono i suoi principali favoriti nei due tabelloni?



«In campo maschile vedo Djokovic come primo candidato al titolo, in quello femminile Swiatek. Novak ha ancora tanta “fame” di vittorie, come dimostrato alle ATP Finals dello scorso novembre, e in Australia ha sempre ottenuto grandi risultati. Iga comanda la graduatoria con largo margine sulle avversarie, anche se ha vissuto una seconda parte di 2022 non paragonabile alla prima. E’ attesa al varco da tutti e dovrà cercare di gestire le responsabilità che derivano dal suo ruolo, ma l’esperienza accumulata in carriera, anche se è ancora giovanissima, l’aiuterà. Ha perso con Pegula nella United Cup, con tanto di lacrime post gara, ma in uno Slam le motivazioni salgono e questo fa sempre la differenza. Dopo un periodo di grande equilibrio e il ritiro della Barty il tennis femminile ha trovato la sua leader».



Tra gli uomini il campione uscente è Rafael Nadal, pensa che sarà in grado di difendere il titolo?



«La sua vittoria 2022 è stata memorabile, credo abbia rappresentato uno dei momenti più elevati dell’intero anno agonistico. Rafa ha incontrato molti problemi fisici nel finale dello scorso anno e tante cose nella sua vita sono cambiate. E’ un gran combattente e non avrà un esordio facilissimo contro Draper. Con lui è sempre difficile fare pronostici, penso dovrà affrontare il torneo match dopo match cercando la miglior condizione lungo il percorso».



Parliamo degli azzurri, in particolare Berrettini, Sinner e Musetti. Li vede protagonisti a Melbourne?



«Mi piacciono molto, ognuno con caratteristiche differenti. E’ bello osservarli giocare così come ammiro il loro approccio personale alle competizioni. Berrettini si è dimostrato davvero un duro dopo le tante vicissitudini della scorsa stagione, soprattutto dal punto di vista mentale. Sono curiosa di vedere Sinner all’opera e considero il match giocato agli ultimi US Open contro Alcaraz uno dei più belli dell’intero anno. Jannik è ancora in fase di involuzione tecnica e lo giudicherò quando farà un ulteriore step in avanti. Musetti è un giocatore con un talento grandissimo ed è pieno di energia. Sono pronta a seguirne le gesta».