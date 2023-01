Australian Open, da Sinner a Sonego: quando inizia e dove vederlo in tv

Rafa Nadal e Novak Djokovic: sono ancora loro i due grandi favoriti per la vittoria finale degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam che prende il via nella notte italiana tra domenica e lunedì. A 35 anni lo spagnolo difende il titolo dello scorso anno e soprattutto il record di vittorie assoluto nei tornei major (22), che solo il rivale serbo può strappargli. Nole, dal canto suo, punta a vincere per la decima volta il torneo di Melbourne, altro primato. I due arrivano a questo torneo in condizioni completamente differenti: Nadal è il campione in carica a Melbourne Park, ma è anche reduce da un inizio di stagione difficile con due sconfitte in altrettante partite disputate. Djokovic ha fatto il suo ritorno in Australia dopo essere stato bandito un anno fa perché non era vaccinato contro il Covid-19, e ha iniziato il suo percorso di avvicinamento agli Open vincendo il torneo di Adelaide.

Il forfeit di Alcaraz Con il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz fermo ai box per un infortunio, i rivali di Nadal e Djokovic saranno ancora l'ex numero 1 Daniil Medvedev (finalista a Melbourne lo scorso anno) e il norvegese Casper Ruud che parte con la testa di serie n.2 e arriva in Australia forte della finale giocata al Masters e agli Us Open. Da non sottovalutare anche il greco Stefanos Ttistipas, atteso sempre al definitivo salto di qualità, e il rientrante tedesco Alexander Zverev. Possibili outsider il canadese Felix Auger-Aliassime e l'americano Taylor Fritz, oltre agli azzurri Jannik Sinner e Matteo Berrettini ovviamente.