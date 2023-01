Tennis, Australian Open: super Sinner batte Edmund all'esordio

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Jannik Sinner all'Australian Open. Il tennista altoatesino ha supera il primo turno del primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), scattato nella notte italiana sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 21enne italiano, testa di serie numero 15 e 16esimo del ranking mondiale, all'esordio nel torneo si è sbarazzato del britannico Kyle Edmund (583 Atp, in gara con la classifica protetta dopo l'operazione al ginocchio sinistro che l'ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno e mezzo) con il punteggio di 6-4 6-0 6-2, in un'ora e 56 minuti di gioco. Sinner, che ha messo la firma sulla millesima vittoria azzurra nei tornei del Grande Slam, la numero 124 all'Open d'Australia, troverà al secondo turno l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.79 Atp, che si è imposto sul francese Gregoire Barrere per 3-6 6-3 6-4 6-4.