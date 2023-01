Australian Open, Nadal debutta battendo Draper. Kyrgios si ritira

MELBOURNE (Australia) - Al via gli Australian Open 2023 con il campione in carica Rafa Nadal che vince il suo match di debutto. Alla Rod Lever Arena lo spagnolo, testa di serie numero 1, si è imposto con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 in 3 ore e 40 minuti contro il britannico Jack Draper. Il match vive nel 3° set quando Nadal si fa recuperare il break di vantaggio al 7° gioco (da 4-2 a 4-4) ma al 10° gioco riesce di forza a strappare nuovamente il servizio all'avversario aggiudicandosi il set per 6-4. Draper alza bandiera bianca nel 4° set causa anche crampi. Nessun problema per la testa di serie numero 3 Stefano Tsitsipas che archivia il francese Halys in 2 ore nette con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6.