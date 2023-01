Nadal e la racchetta sparita: il curioso siparietto agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Rafa Nadal ha fatto il proprio debutto all'Australian Open superando il britannico Draper in quattro set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4, 6-1. Durante il primo set, con il punteggio di 4-3 in favore del mancino di Manacor, è successo un episodio piuttosto singolare: lo spagnolo si è avvicinato alla sua panchina per prendere la racchetta e ritornare in campo ma dopo aver frugato per un po' si è accorto che non c'era, pertanto ha dovuto estrarne un'altra dalla borsa spiegando quanto stesse accadendo al giudica di sedia.