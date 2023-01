Australian Open, Berrettini debutto amaro: eliminato da Murray

MELBOURNE (Australia) - Matteo Berrettini dice addio all'Australian Open 2023. Alla Rod Lever Arena il tennista azzurro ha perso con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-7(6), 7-6(6) contro Andy Murray dopo una maratona di 4 ore e 49 minuti. Primi due set molto complicati per il tennista romano che non riesce a tranne nessun vantaggio dal suo gioco e Murray ne approfitta portandosi sul 2-0 con un doppio 6-3 strappando per 3 volte la battuta all'azzurro. Nel 3° lo scozzese ha il primo momento di difficolta e Matteo non fallisce: break al 5° gioco (3-2) e servizio difeso fino alla fine della frazione per il 6-4. Il 4° set è una battaglia serrata che si risolve solo al tie-break dove Berrettini per 3 volte si fa riprendere il mini-break di vantaggio facendosi annullare 2 set-point, ma alla 3ª occasione l'azzurro va a segno (8-6) e prolunga la gara al 5° set. Ultima frazione thriller con Berrettini che ha match-point sul 30-40 al 10° gioco (5-4), l'azzurro lo spreca malamente ed il set va al super tie-break dominato dallo scozzese per 10